Genoa-Torino, Gilardino: “Sono felice per la prestazione. Percorso lungo e arduo”

“Sono felice per la prestazione, la partita è stata gagliarda e l’abbiamo preparata in questo modo. Sapevamo di dover giocare contro una squadra forte nei duelli e sulle seconde palle. La gara è stata equilibrata, forse abbiamo calciato più volte noi nello specchio della porta ma alla fine è stato un pareggio giusto. La partita è stata divertente a vederla fuori, un po’ meno per me in campo. Anche senza gol comunque è stato un bello spettacolo”. Lo ha detto l’allenatore del Genoa, Alberto Gilardino dopo il pareggio a reti inviolate contro il Torino al Ferraris. Sulla partenza di Dragusin, ceduto al Tottenham: “L’ho già detto ai ragazzi. Gli abbiamo fatto un grande in bocca al lupo, auguro a lui un percorso roseo. Ma è il passato, abbiamo materiale umano importante da poter sviluppare. La linea difensiva oggi si è comportata in maniera eccellente”. Sul girone di ritorno: “C’è la volontà di migliorarsi, ma sappiamo che è un campionato difficile. Il percorso è ancora lungo e arduo, siamo pronti”.