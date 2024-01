Genoa-Torino 0-0, Juric: “Partita bellissima e intensa, ci è mancato il gol”

“Partita bellissima di intensità, una bella battaglia. I ragazzi hanno risposto alla grande, fatto bene con personalità, ci è mancato il gol ma abbiamo fatto un’ottima gara contro una squadra che mi è piaciuta tanto”. Lo ha detto l’allenatore del Torino, Ivan Juric, dopo il pareggio per 0-0 contro il Genoa: “Zapata che recupera in difesa è emblematico, c’è gente che dà tutto per la maglia, è un esempio di quello che stiamo diventando. Dobbiamo migliorare su certe cose, ma abbiamo preso la strada giusta. Ho belle sensazioni, i ragazzi danno belle risposte. Il centrocampo è molto tecnico, lavoriamo molto sulle posizioni, come rubare la palla. Nel secondo tempo abbiamo alzato il livello, mi è piaciuto molto come si è mossa la squadra”.

E ancora: “Zapata ha avuto un piccolo problema, non volevamo rischiarlo sapendo il suo passato, Pellegri può dare tanto, Sanabria lega e crea il gioco, ha anche sfiorato il gol, per come sta adesso siamo molto contenti. Zona Europa? Oggi sapevo che questi erano tosti, per fare ancora di più dobbiamo vincere questo tipo di gare. La sensazione è che possiamo comunque arrivare a guardare a quelle zone”.