Grande vittoria per il Genoa di Alberto Gilardino, che ha battuto 4-1 la Roma di Mourinho a Marassi. Dopo il match il club rossoblu ha preso in giro sul proprio account Twitter i giallorossi richiamando lo spot Essalunga delle pesche incollando le facce di alcuni giocatori come Messias e Frendrup.

https://x.com/GenoaCFC/status/1707509121468027203?s=20