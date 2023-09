Crollo Roma contro il Genoa, cori dei tifosi contro i giocatori

La Roma crolla in casa del Genoa. La squadra di Mourinho esce sconfitta per 4-1 da Marassi. Al fischio finale i giallorossi sono andati sotto al settore ospiti a scusarsi con i tifosi. Tifosi che hanno intonato cori contro i propri giocatori chiedendo di tirare fuori gli attributi e di rispettare la maglia. “Andate a lavorare” cantavano i sostenitori giallorossi ai calciatori, visibilmente scossi dalla reazione della tifoseria alla sconfitta. Urge una reazione in casa Roma, la partita con il Frosinone è la prima occasione per ritornare a vincere davanti ai 70mila dell’Olimpico.