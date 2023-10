Genoa-Salernitana, Pippo Inzaghi: “Possiamo salvarci, Gilardino amico speciale”

Nella conferenza stampa odierna alla vigilia della partita Genoa-Salernitana, in programma venerdì sera ore 20:45, Pippo Inzaghi reduce dall’esordio sulla panchina granata ha presentato la sfida del Ferraris: “Dobbiamo ripartire dalla reazione finale avuta col Cagliari. I due gol subiti avrebbero ammazzato mentalmente chiunque, invece i ragazzi hanno reagito benissimo riprendendo il risultato. Non voglio pessimismo, voglio un atteggiamento propositivo in ogni partita. Se lo meritano i tifosi e il presidente che hanno grande entusiasmo e ci sostengono in ogni momento.”

Sui dubbi di formazione ha annunciato: “Ho aumentato i carichi di lavoro perché chi insegue deve lavorare di più degli altri. É in ballo un discorso mentale ma anche fisico. Ho tante soluzioni in rosa, deciderò domani i titolari tenendo conto che i cambi possono essere determinanti. Non so ancora chi giocherà in porta, deciderò il titolare dopo la Coppa Italia. Chi vuole il posto se lo deve guadagnare, a me non è stato regalato niente”.

Ha poi speso qualche parola anche per l’amico avversario di domani con cui è diventato campione del Mondo nel 2006 e con cui ha condiviso lo spogliatoio ai tempi del Milan, Alberto Gilardino: “Alberto è un amico speciale, lo scorso anno ha fatto un lavoro eccezionale riportando il Genoa nella massima serie. Sono contento per lui, se lo merita. Domani sarà una bellissima sfida, non vedo l’ora di incontrarlo”.