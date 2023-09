Genoa-Roma, infortunio muscolare per Llorente: entra Bove

Infortunio muscolare per Diego Llorente, in particolare al flessore della coscia destra, in Genoa-Roma. Dopo 23 minuti esce il difensore centrale giallorosso ed entra Bove, con Cristante, che arretra sulla linea difensiva. Bisogna sottolineare come a causa del difensore a terra la sua squadra ha pareggiato: il Grifone si è distratto dalla richiesta di buttare palla fuori e gli ospiti, giustamente, hanno proseguito riuscendo poi a segnare.

E due tegole anche per il Genoa: fuori Badelj e Strootman, sempre nel primo tempo e sempre per problemi muscolari, dentro Thorsby e Kutlu.