Genoa, ritorno in Serie A: Messias assente, grande attesa per Retegui

Il Genoa si prepara al ritorno in Serie A, in un Ferraris quasi completamente sold out. Nella sfida d’esordio saranno assenti Strootman e Sabelli per squalificata, inoltre, non è ancora pronto il neo acquisto Messias che deve smaltire un problema muscolare. Per il modulo non ci dovrebbero essere sorprese col consueto 3-5-2 che vedrà in attacco la coppia formata da Gudmundsson e Retegui. A centrocampo Hefti e Martin sulle corsie laterali con la linea mediana composta da Frendrup, Badelj e Thorsby.