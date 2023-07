Genoa, Retegui si presenta: “Essere qui è un onore, voglio dimostrare di essere all’altezza”

Intervenuto in conferenza stampa, il neo acquisto del Genoa Mateo Retegui si è presentato: “Essere qui per me è un sogno e un onore. Avevo altre offerte, ma venire a Genova era la decisione migliore sia per me che per la mia famiglia. Considerando poi che un mio bisnonno era genovese, il destino voleva che venissi qui“. L’argentino ha poi aggiunto: “Mancini? Non ho ancora parlato con lui, ma ringrazio lui e lo staff della Nazionale: hanno sempre avuto buone parole per me. Voglio segnare tanti gol e dimostrare di essere all’altezza del club. Serie A? Sono consapevole che si tratta di un campionato diverso rispetto a quello argentino“.

“Ho parlato con Milito, mi ha detto che Genoa è una bellissima città e il club ha grandi tifosi. Ho parlato anche con Gilardino, è un onore avere un allenatore come lui e sono pronto a imparare da tutti. Sono qui per crescere ma anche per dare il mio apporto al club – ha proseguito l’attaccante – Mi piace stare qui, in una grandissima squadra e in un grande club con molta storia. Sono davvero felice e onorata della fiducia che mi è stata mostrata. Sono pronto per giocare e difendere questi colori fino alla morte“.