Genoa-Milan, Maignan espulso e salterà la Juventus: Giroud portiere nel finale al Ferraris

Finale folle al Ferraris di Genova. Nella sfida tra Genoa e Milan Maginan è stato espulso per un brutto intervento su Ekuban al limite dell’area di rigore. Dopo una revisione del Var il francese è stato allontanato e non ci sarà a San Siro, insieme a Theo Hernandez, contro la Juventus al rientro dalla sosta per le nazionali. In porta ha giocato Giroud, protagonista anche di un’ottima uscita su un contropiede del Genoa.