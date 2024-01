Genoa-Lecce, Gilardino: “Società lavora per il futuro, ma non abbiamo ancora fatto niente”

Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Lecce, match valido per la terza giornata di ritorno della Serie A 2023/2024. Il tecnico del Grifone, dopo la sofferta vittoria di Salerno, vuole ancora continuità dai suoi giocatori dopo sei risultati utili consecutivi: “Domani dovremo soffrire in alcuni momenti, ma in altri momenti invece dovremo avere il coraggio di proporre il nostro gioco – spiega l’allenatore rossoblu – Il Lecce è ben messo in campo e ha qualità sia in difesa che in attacco, noi abbiamo raccolto punti importanti nelle ultime giornate ma non abbiamo ancora fatto niente.”

Gilardino dovrà fare i conti anche con numerose assenze. Alle squalifiche di Frendrup e Badelj si aggiungono anche quelle di di Haps, Martin e Messias: “Valuteremo eventuali cambi tattici, Sabelli e Bohinen sono convocati ma andranno in panchina – prosegue il tecnico – Sul mercato la società lavora molto per il futuro, abbiamo preso giovani che hanno giocato poco o nulla in Serie A. Sarà compito nostro farli crescere nei giusti tempi con pazienza, intanto Cittadini domani andrà in panchina.”