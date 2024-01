Genoa-Lecce, D’Aversa: “Impegno difficile, dobbiamo migliorare la lettura di certi momenti della gara”

“Affrontiamo una squadra che ha fatto un percorso importante e che nel proprio stadio è riuscita a metterà in difficoltà anche le big. Ci aspetta un impegno difficile, ma dobbiamo ragionare sulle nostre caratteristiche e sul lavoro“. Lo ha detto Roberto D’Aversa, tecnico del Lecce, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A 2023/2024 contro il Genoa.

L’allenatore dei salentini è poi tornato sulla sconfitta contro la Juventus: “Perdere non è mai piacevole, ma ai ragazzi non posso recriminare nulla in termini di atteggiamento. La Juve ha ottenuto i tre punti per una questione di cattiveria, mentre noi dobbiamo migliorare nella lettura di determinati momenti della gara“.

D’Aversa ha infine parlato dei singoli, a partire dai giocatori di ritorno dalla Coppa d’Africa: “Rafia si è già allenato con noi, mentre Banda ci raggiungerà a Genova: è escluso però che partano titolari. Strefezza? Apprendiamo che ha le valigie in mano. Ma abbiamo tanti esterni e anche Oudin può giocare in quel ruolo. Gonzalez? E’ un ragazzo che ha qualità. Gli alti e bassi sono normali data la giovane età“.