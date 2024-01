Genoa-Lecce 2-1, D’Aversa: “Non abbiamo chiuso la partita, secondo tempo insufficiente

“Ci è mancata la determinazione giusta nel secondo tempo, abbiamo avuto le occasioni per chiudere la partita ma non siamo riusciti a sfruttarle”. Queste le parole di Roberto D’Aversa, a Sky Sport, dopo la sconfitta del suo Lecce in casa del Genoa per 2-1. “Non abbiamo chiuso la partita. Abbiamo avuto tante occasioni per andare sul 2-0, invece, come può capitare in Serie A, un episodio ha cambiato le sorti. Mi dispiace per la squadra perché so come lavorano durante la settimana, anche se nel secondo tempo abbiamo smesso di giocare, abbassando il baricentro, questo non può accadere. Nel primo tempo abbiamo affrontato qualsiasi duello, mentre nei secondi quarantacinque minuti, volontà e determinazione sono mancate. È vero che il Genoa ha giocatori di qualità, ma io credo che sia stata una questione di voglia che nel secondo tempo è mancata. In questo stadio e a giocatori come quelli del Genoa basta una scintilla per rimontarla e così è stato”, conclude.