Genoa-Lazio, Gilardino: “Da qui a fine stagione per toglierci soddisfazioni”

L’allenatore del Genoa, Alberto Gilardino, ha presentato la sfida alla Lazio di questo weekend, valevole per la 33esima giornata di campionato, sul sito del club ligure: “Vogliamo affrontare la gara di domani con il giusto piglio, consapevoli del percorso fatto insieme finora e per poterci togliere grandi soddisfazioni da qui al termine della stagione”.

Gilardino in merito al match di domani alle 18:30 ha aggiunto: “La partita di andata è stata il primo passo importante in campionato, una prova di forza e mentalità dopo un esordio difficile in cui ci eravamo confrontati per la prima volta con la categoria. Sarà importante scendere in campo con la stessa fame e determinazione, sia in fase difensiva che in fase di finalizzazione”.

Il tecnico rossoblù poi continua parlando di possibili variazioni di interpreti sul campo: “Giocare partite ravvicinate porterà a qualche cambio fisiologico nella formazione, ma la squadra ha sempre dimostrato forza e spirito di gruppo sapendo tirar fuori il meglio di sé anche in situazioni complicate. La partita di Firenze ha dimostrato che siamo una squadra viva e vogliosa di continuare a far bene, partita dopo partita, in un continuo percorso di crescita”.

Infine conclude: “Domani affronteremo una squadra con grandi qualità, che ha iniziato da poco un nuovo percorso. Dovremo essere in grado di limitare le loro individualità esaltandoci attraverso il collettivo e l’equilibrio”.