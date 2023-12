Genoa-Juventus 1-1, Gudmundsson: “Punto importante, potevamo persino vincerla”

“Penso che sia un punto davvero importante. Abbiamo giocato molto bene contro una squadra forte come la Juventus. Sono contento per il pareggio, anche se abbiamo avuto la possibilità anche di vincere”. Lo ha detto l’attaccante del Genoa, Albert Gudmundsson, dopo il pareggio con suo gol contro la Juventus: “I tifosi sono i migliori in Italia, per questo in casa giochiamo anche meglio che in trasferta nonostante avversari forti. Futuro? Mi godo il momento, sto molto bene al Genoa e mi concentro nel far bene ogni settimana”.