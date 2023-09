Genoa, in migliaia per i 130 anni del club. Gilardino: “Un orgoglio essere qui”

Migliaia di persone per i 130 anni del Genoa. Una mostra a palazzo Ducale ha aperto le 48 ore di festeggiamenti e i tanti cortei dei tifosi (circa 5.000) hanno condotto le celebrazioni verso la festa di questa sera al Porto Antico con tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo di fede genoana. Presenti Alfa e Bresh oltre al Genoa al completo, dallo staff dirigenziale alla prima squadra passando per la Primavera. ”Un orgoglio far parte del Grifone”, ha detto il tecnico Alberto Gilardino. E in giornata il presidente Alberto Zangrillo a Radio Sportiva è stato chiaro : “La società ha un progetto a lungo termine che può portare anche ad affacciarci nelle coppe europee, un traguardo che Genova e la Liguria meritano”. Puntuali anche gli auguri del presidente della Regione Giovanni Toti e dell’assessore regionale allo sport Simona Ferro.