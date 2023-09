Nazionali: l’U18 batte la Serbia, bene anche gli U17 contro la Danimarca

La Nazionale U18 inizia nel migliore dei modi la stagione con la vittoria per 3-0 contro la Serbia presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, marcature firmate da Edorado Sadotti, Federico Ragnoli Galli e Filippo Scotti. “Era importante partire con il piede giusto. Questa è la prima partita di un percorso che, in questa stagione, deve proiettare i ragazzi verso l’Europeo Under 19 del prossimo anno. Nel Club Italia, come testimoniano i risultati, c’è unità di intenti. I ragazzi, oltre all’ottimo risultato, hanno dimostrato grandissima mentalità approcciando nel miglior modo possibile all’impegno”, dichiara il tecnico Daniele Franceschini.

Bene anche gli Under17 del Ct Massimiliano Favo, nel Torneo ‘Quattro Nazioni’ gli Azzurrini battono 3-1 la Danimarca grazie alle reti di Mattia Liberali, Francesco Camarda ed Elia Plicco, portandosi in testa alla classifica in compagnia della Germania. “Sono molto soddisfatto, perché abbiamo disputato un’ottima partita contro una squadra forte, con valori importanti sia dal punto di vista fisico che tecnico. Devo dire che i ragazzi sono stati bravi, anche chi è entrato a partita in corso ha fatto bene. Questi ragazzi hanno iniziato a giocare due anni fa con me nell’Under 15, l’anno scorso hanno fatto un ottimo lavoro nell’Under 16 con Zoratto e spero che possano continuare a crescere in questa stagione. C’è ancora del lavoro da fare, ma la strada è quella giusta”, afferma Favo.