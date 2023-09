Genoa, Gilardino: “Onorato di far parte della storia di questo club, 130 anni di passione”

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, a margine della festa per i 130 anni del club ligure. “Buon compleanno al Genoa: 130 anni di storia e di passione. E’ unico ed emozionante allenare questo club, onorato di essere entrato assieme a tutto il mio staff, in questa storia con la vittoria della scorsa Serie B. I cori e la passione che circondano me e tutta la squadra sono unici. La Serie A sarà del tutto nuova, sappiamo che arriveranno momenti difficili, ma se saremo bravi a restare uniti ne usciremo sempre in maniera positiva”.