Genoa-Empoli, Andreazzoli: “Partita dura, dovremo avere le idee chiare”

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell’Empoli, ha parlato in vista del match di Serie A 2023/2024 contro il Genoa: “Ci aspetta una partita dura davanti a 30mila persone che spingeranno il Genoa. Dovremo presentarci con le idee chiare e farci trovare pronti. Affronteremo una squadra che ha tecnica e dinamicità, ma è anche forte nel gioco aereo e sa far male sui calci piazzati. A tutto ciò va aggiunto proprio l’ambiente“.

Reduci dalla sconfitta casalinga contro il Sassuolo, i toscani sono chiamati a riscattarsi: “Come ha detto Dionisi, loro non meritavano i tre punti. E’ stata una gara sempre aperta che potevamo anche vincere noi. Ci sono state cose che mi sono piaciute e, rianalizzando la partita, sono i commenti positivi che si accentuano“.

Andreazzoli ha poi parlato del suo passato al Genoa: “Ho ricordi piacevoli è lo stadio è uno splendore. Dovremo tirare fuori tutto il possibile perché la gara si prospetta molto impegnativa. Siamo consapevoli di dover faticare e di non abbatterci per un risultato negativo: l’obiettivo è cercare di dipendere esclusivamente da noi“. Infine, sui singoli: “Maldini è più avanti di Destro, ma entrambi hanno avuto problemi da risolvere. Non appena recupereremo Baldanzi saremo a posto“.