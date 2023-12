Genoa, Dragusin: “Qui mi trovo bene, è il posto ideale per crescere”

Protagonista della rubrica “Campioni del Made in Italy” prodotta da Lega Serie A, il difensore del Genoa Radu Dragusin si è raccontato: “Mi trovo molto bene a Genova, una città meravigliosa, specialmente per me che adoro il mare. E’ rilassante prendere una barca oppure scoprire i segreti della città che solo i genovesi conoscono. I tifosi del Genoa per me sono un regalo: ti aiutano nei momenti difficili e non smettono mai di sostenerti, è fantastico“.

Dragusin ha poi aggiunto: “Di posti nel cuore ne ho molti, dal Porto Antico a Bocca d’Asse. Quello a cui sono più legato dal punto di vista calcistica è Piazza dei Ferrari: è lì che abbiamo festeggiato la promozione in Serie A. Fu un giorno indimenticabile, c’era gente dappertutto e nei loro occhi si leggeva felicità“.

Il difensore rumeno si è poi aperto a livello personale: “Ho iniziato a giocare a calcio quando avevo 7 anni. Qui al Genoa sto crescendo e sento di trovarmi in un ambiente ideale per lo sviluppo dei talenti. Il calcio è molto sentito e sono nel giusto percorso“. Infine, sul proprio ruolo di difensore centrale: “Comporta grandi responsabilità perché sei l’ultimo prima del portiere e devi fermare gli avversari. E’ come se il nostro capitano Badelj fosse il comandante di una nave e noi altri giocatori cercassimo di fare il massimo ascoltandolo“.