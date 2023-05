Gazzetta dello Sport – Milan, Rebic non convocato per scelta tecnica contro la Juventus

In Juventus-Milan, gara di domenica sera vinta per 1-0 dai rossoneri, non c’è stato spazio per Ante Rebic nella lista dei convocati di Stefano Pioli. Ci si è tanto chiesti il motivo di quanto accaduto, dal momento che non c’erano state notizie relative ad un suo infortunio nei giorni precedenti, e ‘La Gazzetta dello Sport’ ha svelato il segreto. Si è trattata di scelta tecnica presa dal coach rossonero: Rebic, infatti, non si era allenato nella maniera giusta durante la settimana che ha preceduto la trasferta di Torino e circolano anche voci di un suo possibile addio. Il croato ha trovato pochissimo spazio quest’anno e, dopo 123 presenze e 29 gol segnati, la sua avventura con il Milan potrebbe realmente essere giunta al capolinea.