Galliani: “Stasera Milan-Tottenham e sabato Monza-Milan: sto vivendo giorni bellissimi”

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato prima dell’assemblea odierna della Lega Serie A: “Sto vivendo giorni fantastici. Nel weekend ho visto Milan-Torino e Bologna-Monza, oggi c’è Milan-Tottenham e sabato Monza-Milan. Cosa potrei volere di più dalla vita?” Particolarmente sorridente Galliani, che si gode l’ottimo periodo del Monza, ma non dimentica i rossoneri, club a cui è stato legato per tanti anni in passato