Galliani ricorda Berlusconi: “Anche ora guardo il telefono, ma non arrivano le sue telefonate”

“Parlavo con Berlusconi tutte le sere, ora guardo il telefono, ma non arrivano più le sue telefonate. Mi disse che il calcio fa parte della sfera dei sentimenti e non a quella del denaro e del business e che assomiglia alla religione. Per quanto riguarda il mercato, spero che il centrocampista che arriverà sarà Gagliardini, sennò sarà qualcun altro. Sono nato a Monza e cercherò di dare una mano alla squadra della mia città finché non mi manderanno via “. Adriano Galliani ha ricordato così Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso 12 giugno all’età di 87 anni, al Gran Gala di Rimini in occasione dell’inizio del calciomercato.