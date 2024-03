Futuro arabo per il Monza? Il fondo PIF interessato all’ingresso nel club

Nel futuro del Monza potrebbe esserci spazio per il ricchissimo fondo sovrano dell’Arabia Saudita, PIF. A scriverlo è il quotidiano Il Giornale, affermando che le trattative per l’ingresso in società del Public Investment Fund sarebbero avviate da tempo (un anno, scrive il quotidiano). Ufficialmente, scrive il Giornale, al momento Fininvest non commenta. Tra coloro che sono stati accostati al club brianzolo per possibili ingressi in società c’è anche l’imprenditore Augusto Balestra, un passato dirigenziale in Cesena e Siena.