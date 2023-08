Frosinone, vicino Reinier: il classe 2002 arriverebbe in prestito dal Real Madrid

Frosinone scatenato sul mercato. Due giorni dopo l’ufficialità di Kaio Jorge e Soulé dalla Juventus, il club è pronto a mettere a segno un altro colpo importante. Come riportato da Sky, è infatti vicino Reinier, trequartista classe 2002 del Real Madrid. Il giovane, pagato dagli spagnoli la bellezza di 30 milioni di euro, arriverebbe in prestito secco. Società al lavoro per definire la trattativa in questi ultimi giorni di calciomercato.