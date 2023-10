Frosinone-Verona, Baroni: “Sarà una partita difficile. Ngonge deve stare sereno”

Per la partita fra Frosinone e Hellas Verona sono arrivate le parole di Marco Baroni in conferenza stampa che ha presentato la sfida dello Stirpe di domenica. Un match complicato contro una squadra in salute ha detto il tecnico degli scaligeri.

Baroni: “Sarà una partita difficile per noi come per loro, ci sono partite che vanno affrontate con grande attenzione e determinazione, andiamo in un campo dove c’è tanto entusiasmo, molti sono esordienti e sanno che devono fare tanto per mantenere la categoria, quindi noi non potremo fare di meno. Sto cercando soluzioni diverse, andare sugli esterni, spostare il fronte, non mi piace parlare tanto di attaccante ma di come arriva il pallone là davanti. Stiamo lavorando, si parte dalla dinamicità, dal movimento, non voglio giocatori statici, ma giocatori che si muovono. Abbiamo giocato contro squadre non facili da affrontare, abbiamo fatto partite che ci hanno dato autostima facendoci crescere. Serve intensità, compattezza, le distanze sono fondamentali, stiamo lavorando molto su questo“.

Sulle scelte: “Per Dawidowicz e Amione Ci prendiamo ancora un giorno, vediamo come andrà domani, se saranno disponibili bene altrimenti abbiamo dei giocatori che andranno in campo per sfruttare la loro chance. Saponara un giocatore che ha tanta qualità e sta molto bene, dobbiamo sfruttarlo per quello che sa fare meglio, tra cui anche finalizzare, dobbiamo mettere i giocatori come lui nelle condizioni di essere sempre più vicini alla porta. Ngonge deve stare sereno e pensare a giocare. Ha impattato in maniera devastante. Non guardo tanto il goal, lui è molto partecipe. Non dobbiamo dargli troppa pressione“.