Frosinone, Stirpe: “Di Francesco allenatore top, grande esperienza europea”

“Di Francesco? E’ un allenatore top. Pratica un calcio propositivo, ha ottenuto ottimi risultati in Europa con Roma e Sassuolo e ha la dote dell’imprevedibilità”. Queste le parole del presidente del Frosinone Maurizio Stirpe, in merito al suo nuovo tecnico, Eusebio Di Francesco. “Il fatto che abbia lavorato con Guido (Angelozzi, il responsabile dell’area tecnica, ndr) agevola il lavoro e ci fa guadagnare tempo nel processo di crescita dei ragazzi”, ha aggiunto a ‘La Gazzetta dello Sport’ il numero uno del club ciociaro. Che ha inserito in rosa Kvernadze, ala georgiana meno conosciuta di Kvaratskhelia: “Lo seguivamo da più di qualche mese, potevamo prenderlo solo se fossimo saliti in A e lo abbiamo fatto. Speriamo sia un’arma letale per gli avversari. Anche Cuni dal Bayern Monaco è un’operazione che ci ha entusiasmato. Per colmare il gap con le big in Inghilterra i ricavi più alti aiutano, oggi club di B hanno risorse superiori a quelle che abbiamo in A. Solo aumentando la base dei ricavi, le grandi squadre saranno forse disposte a prendere in considerazione ripartizioni diverse delle risorse”.