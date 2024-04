Frosinone-Salernitana, Di Francesco: “Partita chiave, ma serve pazienza”

“Servirà pazienza. Sarà fondamentale però la capacità di prepararsi ad una gara come questa creando nell’ambiente ottimismo e non frenesia. Sarà una sfida importante perchè dovremo essere bravi a mantenere il livello di attenzione più alto del solito. Tutte le componenti non dovranno avere fretta, non soltanto la squadra. Come sempre ci saranno tanti tifosi che vogliono questa vittoria, ma ripeto servirà calma”. Eusebio Di Francesco predica calma e pazienza alla vigilia di una sfida fondamentale contro la Salernitana in casa. “Una partita di tale importanza si prepara tenendo insieme tutta una serie di fattori. Io ad esempio provo a tenere tutti sulla corda non annunciando la formazione. Ribadisco che è importante non solo chi parte dall’inizio ma anche chi subentra a gara in corso – prosegue il tecnico -. Questo è un momento importante perché tra l’altro mi sento molto legato a questo contesto. Per quello che la gente ci dimostra e per quello che stiamo facendo da inizio torneo, meriteremmo questo traguardo. La salvezza è il mio sogno personale. Mi piace vedere la gioia negli altri e mi auguro che il popolo canarino possa viverla. Quanti punti serviranno? Oggi direi 36-37, ma credo che questo turno sarà determinante per stabilire la quota, perché ovviamente dipenderà anche dai risultati delle altre”

“Godiamoci questo momento nel quale gli unici due indisponibili sono Harroui e Lusuardi. Domani mattina faremo una rifinitura e gli altri dovrebbero essere tutti convocati. Avere a disposizione quasi tutta la roma è sicuramente un gran vantaggio al di là di chi deciderò di schierare. Mi piace avere la possibilità di scegliere perché questo ci permette di alzare la qualità dell’allenamento, l’attenzione e la competitività”. Prevista un’accoglienza speciale da parte della tifoseria: “Ci caricheranno sicuramente – conclude Di Francesco -. Me lo hanno già annunciato e per questo anticiperemo un pochino la partenza dal ritiro verso lo stadio per condividere qualche momento in più con loro”.