Frosinone-Monza, Di Francesco: “Abbiamo commesso molti errori. La fortuna non è dalla nostra parte”

“Nel primo tempo non abbiamo approcciato bene la gara e abbiamo commesso molti errori. Sul primo gol siamo stati ingenui come anche sul secondo. Sul 2-0 Soulé ha commesso un errore: lui molto spesso tende ad assumersi troppe responsabilità, considerando l’età che ha. In questo lui sa che deve crescere”. Questo il commento ai microfoni di Dazn del tecnico del Frosinone, Eusebio Di Francesco dopo la sconfitta per 3-2 subita in casa contro il Monza. “Avremmo meritato di più, sicuramente la buona sorte non è dalla nostra parte in questa fase. Dobbiamo essere attenti e freddi nell’analizzare le cose. Anche i ragazzi giovani possono avere delle fragilità all’interno di un percorso di crescita. Di buono mi porto a casa la reazione e la grande personalità mostrata nella ripresa. Dobbiamo migliorare l’attenzione nel corso della gara. Purtroppo, paghiamo in questo momento ogni minimo errore“, ha aggiunto il tecnico del team ciociaro.

Nell’ultimo periodo la squadra ha faticato di più rispetto all’incredibile avvio di stagione: “Peccato per queste ultime partite buttate un po’ all’aria. I diciannove punti in classifica ci soddisfanno. Non sono troppo d’accordo sui minuti di recupero: vorrei si dessero molte volte anche otto o nove minuti come in Inghilterra. I furbi che perdono tempo non vengono mai puniti e spesso, come anche oggi, ci sono parecchi momenti di stacco nel corso di una partita”, ha continuato Di Francesco. E sul mercato: “Non ha senso stravolgere questa squadra, va solo migliorata. Oggi avevamo solo un terzino di ruolo ad un certo punto: questo mi impedisce di scegliere il modulo che vorrei di partita in partita. Alla lunga le assenze le paghi e non sempre va bene adattare i giocatori”, ha concluso l’allenatore del Frosinone.