Frosinone-Milan, Pioli: “Vogliamo tornare alla vittoria, le voci su Conte un po’ mi annoiano”

“Il Frosinone gioca molto bene, Di Francesco sta facendo un ottimo lavoro e dovremo mettere in campo una prestazione di livello per tornare a vincere. Abbiamo valutato tutte le nostre situazioni e siamo consapevoli di cosa dover fare per vincere. Nessun contraccolpo dopo la gara contro il Bologna, siamo in un momento positivo, stiamo creando e l’obiettivo di domani è mettere in campo la miglior prestazione possibile per tornare alla vittoria“. Queste le parole di Stefano Pioli, tecnico del Milan, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A 2023/2024 contro il Frosinone.

Pioli ha poi parlato dei mancati rinforzi dal mercato: “Non è arrivato un altro difensore perché le opportunità che si sono create sul mercato non rispondevano alle nostre esigenze. Cercavamo un difensore di livello e pronto, non da un altro campionato né che dovesse imparare la lingua. Non è stata una mancanza di volontà. Pellegrino? Ha bisogno di giocare, in questo momento con noi avrebbe fatto fatica. Piuttosto che prendere un difensore in prestito preferiamo puntare su Simic. Stesso discorso a centrocampo, in cui Zeroli diventerà il nostro sesto, prendendo il posto di Pobega“.

“Chi tirerà i rigori? Ho preso la mia decisione e domani la comunicherò alla squadra – ha proseguito il tecnico dei rossoneri – Credo molto nei miei giocatori e i confronti che ho avuto in settimana mi convincono che ho a disposizione un gruppo forte. Sono contento della squadra che ho e del cammino rispetto allo scorso anno. Ovviamente non stiamo facendo tutto bene, anzi il gruppo è consapevole che si possono fare alcune cose meglio. Vogliamo fare più punti del girone d’andata e vincere più partite, poi tireremo le somme“.

Pioli si è quindi soffermato sulle voci che vedrebbero Antonio Conte sulla panchina del club il prossimo anno: “Nel calcio moderno è normale parlarne. Un po’ mi annoia, ma ciò che conta è che io e la squadra vogliamo dimostrare il valore fino a fine stagione. Non sono infastidito dal futuro, vogliamo soltanto rendere questa stagione positiva visto che c’è ancora la possibilità“.

“La vittoria dell’andata è stata netta in termini di risultato ma non nella prestazione. E’ una squadra con giocatori di qualità che propone un calcio offensivo e tra le mura amiche alza il livello d’intensità. Ci saranno difficoltà, ma abbiamo le qualità per affrontarle al meglio – ha aggiunto Pioli – Che le due davanti stiano facendo un percorso migliore del nostro credo sia evidente. Ma a me non dà fastidio; ciò che mi dà fastidio e non aver vinto la gara di sabato. Adesso ci si aspetta che possiamo rivincere lo scudetto ed è anche giusto: aspettiamo la fine per vedere che lavoro saremo riusciti a fare. Conosciamo le nostre qualità e quando non riusciamo ad esprimerci al massimo siamo costretti a lavorare meglio“. Infine, su Bennacer: “Ci può dare tanto in termini di intensità, qualità e aggressività. Ha avuto un piccolo infortunio in Coppa d’Africa, ha ripreso ad allenarsi con noi ieri e, anche se non avrà un gran minutaggio, è a disposizione“.