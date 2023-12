Frosinone-Juventus, Kenan Yildiz: “Faccio quello che mi chiede Allegri. Ora devo pagare una cena agli altri”

“Per me è un momento grandissimo. Ringrazio tutti, i tifosi e il mister. L’esultanza? Ci stavo pensando già l’anno scorso, Del Piero è una leggenda. Cosa ci siamo detti in cerchio? I compagni mi hanno detto che devo pagare una cena. Siamo un gruppo, combattiamo per i tifosi”. Lo ha detto l’attaccante della Juventus, Kenan Yildiz dopo il suo gol in Frosinone-Juventus 1-2. Sul rapporto con Allegri: “Il mister è un grande allenatore – ha detto a Dazn -, quando mi ha detto di tagliarmi i capelli l’ho fatto subito perché lui è il boss e faccio quello che mi chiede. Quando ho saputo che avrei giocato? Me lo ha detto ieri, stamattina me lo ha confermato. Ma penso che Chiesa tornerà presto”. E sugli idoli quattro nomi: “Zidane e Del Piero per quanto riguarda la Juventus. Ma anche Messi e Ronaldo…”.