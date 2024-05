Il Frosinone cerca i primi punti con l’Inter per avvicinarsi alla salvezza: Inzaghi vuole dimenticare il Sassuolo

Il Frosinone ha sempre perso contro l’Inter in cinque precedenti in Serie A e vuole evitare a tutti i costi di arrivare a sei su sei (come già capitato solo con la Roma), perché la salvezza è lì a portata di mano, ma va conquistata dopo una prima parte di campionato strepitosa e una seconda porzione del campionato decisamente insufficiente, anche se in ripresa nelle ultime settimane. Di Francesco ha raddrizzato il tiro, si sta coprendo per far punti dopo aver espresso un calcio brillante e offensivo, e l’ostacolo opposto dai campioni d’Italia è proibitivo in senso assoluto, un po’ di meno se si pensa a quanto accaduto sei giorni fa, quando la squadra nerazzurra, con diverse seconde linee e la mente già proiettata alle vacanze, ha perso in casa del Sassuolo. Un’altra trasferta dunque per Inzaghi, che deve spronare la squadra a mettere in campo una prestazione di tutt’altro livello rispetto a Reggio Emilia, visto che sui nerazzurri sono piovute accuse di falsare il campionato. Non è così, è fisiologica un po’ di flessione una volta raggiunto l’obiettivo, e nel finale di stagione le squadre in corsa per la salvezza sono capaci di trovare energie e risultati inaspettati. E’ quello che sperano di fare i ciociari, che chiamano a raccolta il proprio pubblico allo Stirpe per scrivere una pagina di storia e avvicinarsi alla prima salvezza della loro storia, senza dover poi ricorrere al drammatico scontro diretto dell’ultima giornata in casa contro l’Udinese.

STATISTICHE E CURIOSITA’ TRA FROSINONE E INTER

Il Frosinone ha invertito un trend nelle ultime settimane: dopo aver incassato una caterva di gol, ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite, tante volte quante nelle precedenti trentadue di questo campionato. E se si pensa che l’Inter è il miglior attacco e la miglior difesa… D’altro canto, i gialloblù hanno ottenuto quasi l’80% di punti in casa, una percentuale che nei top-5 campionati europei è seconda soltanto al Granada in Liga, e può davvero sperare di vincere di nuovo di venerdì in casa, come accaduto nell’ultimo precedente contro la Salernitana. Risale al 1953, invece, l’ultima volta in cui i nerazzurri hanno perso due partite di fila con lo scudetto già conquistato aritmeticamente. Se la squadra di Inzaghi dovesse vincere, magari senza subire gol, potrebbe eguagliare il record di successi e anche quello di clean sheet in trasferta, rispettivamente sarebbero 15 e 10, e nell’ultimo turno di campionato potrebbero così battere uno o entrambi questi primati entrando ulteriormente nella storia.