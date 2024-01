Frosinone-Cagliari, Ranieri: “Sconfitta meritata, lotteremo fino all’ultima giornata per la salvezza”

“Lotteremo fino all’ultima giornata per la salvezza”. Così Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari che ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta esterna per 3-1 contro il Frosinone. “Il Frosinone ha spinto molto e meritato questa vittoria. Non avendo Luvumbo e Oristanio non abbiamo potuto attaccare gli spazi che loro ci hanno concesso. Nel primo tempo – prosegue – abbiamo subito qualche pericolo, ma sempre controllando i loro palloni alti. Invece nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo e poi Turati ha fatto anche due miracoli sui nostri colpi di testa nel finale. I centrocampisti si sarebbero dovuti alzare ogni volta in avanti per cercare di dare appoggio a Petagna, come accaduto nell’occasione del gol. Non credo sia un problema fisico, forse – sottolinea – temevano di lasciare spazi al Frosinone. Salvezza? Oggi ci siamo giocati una partita importante, era fondamentale restare incollati in classifica con tutte le altre squadre. Sappiamo che dovremmo continuare a lottare fino all’ultima partita e restare sul pezzo per conquistare il nostro obiettivo”. “Un’altra sconfitta esterna? Non so a cosa sia dovuto questo trend negativo – ha chiosato -, forse in casa i ragazzi si sentono più protetti, nonostante nemmeno oggi sia mancato il sostegno dei nostri tifosi presenti”.