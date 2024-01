Frosinone-Cagliari, Ranieri: “Affrontiamo una signora squadra, fondamentale non subire gol”

Il tecnico del Cagliari, Claudio Ranieri, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del delicato scontro salvezza contro il Frosinone: “Ci aspetta una partita molto difficile in cui servirà molta attenzione. Affrontiamo una signora squadra, che gioca bene e che ha tutto per uscire da un momento no, perciò dovremo disputare una gara gagliarda senza errori. E’ fondamentale essere concentrati e non subire gol. Non si può sempre rimontare come all’andata“.

“Passata la bufera iniziale che avevamo previsto, siamo riusciti a venirne fuori. Sarà così a lungo, ma il campionato è bello per questo: dobbiamo essere bravi a portare fuori dalla burrasca la nave Cagliari – ha proseguito Ranieri, che ha poi parlato dei ciociari – Temo le loro geometrie e la loro qualità. Creano sempre molto e non mollano mai, perciò dovremo prenderli con le pinze. Essendo nelle sabbie mobili, ogni partita è cruciale. Solamente quando siamo tutti uniti siamo una buona squadra“.

Il tecnico dei sardi si è poi soffermati sui singoli: “Lapadula si è allenato con noi ed è convocabile, mentre Mancosu è fuori. Sulemana sta meglio e ci darà una mano importante, mentre Wieteska sta capendo pian piano il calcio italiano, che tatticamente non è facile: mi aspetto molto da lui. Petagna? E’ fondamentale per noi, sta entrando in condizione“. Infine, una chiosa sull’arrivo di De Rossi sulla panchina della Roma: “Sono dispiaciuto per l’esonero di un condottiero come Mourinho. E’ arrivato però un figlio di Roma a cui auguro ogni bene e di ripetere ciò che ha ottenuto da calciatore“.