Frosinone-Atalanta oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie A 2023/2024

Oggi alle 18:30 l’Atalanta sarà in trasferta al Benito Stirpe di Frosinone per cercare la seconda vittoria esterna su due di questo campionato. I ragazzi di Gasperini proveranno a bissare il successo per 2-0 in casa del Sassuolo con le reti di De Keteleare e Zortea. La formazione dovrebbe essere la stessa di settimana scorsa con solo Koopemeiners avanzato al posto di Pasalic con Ederson in mediana. Il Frosinone è alla ricerca del primo punto dopo la sconfitta casalinga con il Napoli. Il match sarà visibile su Dazn sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale e anche sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.