Formazioni ufficiali Verona-Cremonese, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Verona-Cremonese, sfida valida per la diciassettesima giornata di Serie A 2022/2023. Scontro salvezza estremamente delicato al Bentegodi, dove si affrontano due squadre determinate a lasciare la zona rossa al più presto. La Cremonese ha sfoggiato di recente buone prestazioni ma non ha ancora mai vinto in campionato. Gli scaligeri hanno invece ottenuto i tre punti in un’occasione, ma mancano l’appuntamento con la vittoria ormai da troppo tempo. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:00 di lunedì 9 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI VERONA-CREMONESE

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Tameze, Doig; Lazovic, Kallon; Djuric.

A disposizione: Berardi, Perilli, Veloso, Verdi, Henry, Piccoli, Günter, Magnani, Terracciano, Cabal, Coppola, Sulemana

Allenatore: Marco Zaffaroni

Cremonese (3-4-1-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Castagnetti, Pickel, Valeri; Bonaiuto; Dessers, Zanimacchia.

A disposizione: Saro, Sarr, Hendry, Aiwu, Ascacibar, Ciofani, Ghiglione, Afena-Gyan, Quagliata, Milanese, Tsadjout, Okereke

Allenatore: Massimiliano Alvini