Formazioni ufficiali Torino-Napoli, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Torino e Napoli, sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie A 2023/2024. Squadra sostanzialmente al completo per Ivan Juric, che deve rinunciare solamente al lundodegente Schuurs. Mazzarri senza Osimhen e Anguissa, volati in Coppa d’Africa. Tra i pali ci sarà Gollini dopo l’infortunio muscolare patito da Meret. Il fischio d’inizio è fissato alle 15:00 di domenica 7 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI TORINO-NAPOLI

TORINO: Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic, Sanabria; Zapata

NAPOLI: Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.