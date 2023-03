Formazioni ufficiali Torino-Bologna: Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Torino-Bologna, match della venticinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 20:45 di lunedì 6 marzo nella cornice dell’Olimpico per questo posticipo da non perdere. Ecco le scelte di Juric e Thiago Motta per questa sfida che può cambiare la stagione e le ambizioni delle due squadre.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Torino: Milinkovic-Savic, Djidji, Schuurs, Buongiorno, Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez, Miranchuk, Karamoh, Sanabria

Bologna: Skorupski, Posch, Sosa, Lucumi, Cambiaso, Schouten, Moro, Orsolini, Ferguson, Soriano, Barrow