Formazioni ufficiali Spezia-Atalanta, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Spezia-Atalanta, match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2022/2023. Dopo quattro sconfitte nelle ultime cinque, gli orobici vogliono tornare alla vittoria per non perdere il treno Europa. Lo Spezia ha invece chiuso con una vittoria la parte di stagione prima della sosta e spera di ottenere un altro risultato positivo, così da allontanarsi dalla zona rossa. Calcio d’inizio alle ore 14:30 di mercoledì 4 gennaio, queste le scelte dei due tecnici.

SPEZIA: Zoet, Holm, Ampadu, Amian, Nikolaou, Reca, Bourabia, Bastoni, Kiwior, Gyasi, Nzola

ATALANTA: Sportiello, Toloi, Palomino, Scalvini, Maehle, De Roon, Ederson, Ruggeri, Koopmeiners, Lookman, Zapata