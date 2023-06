Inter, per Torino e Manchester City nuovo sponsor: accordo con Paramount+ per 10 milioni

L’Inter ha trovato l’accordo con un nuovo sponsor che avrà sulle magliette per le prossime due partite di questa stagione sportiva. Il club nerazzurro per un paio di partita ha deciso di giocare senza nessun tipo di marchio sulla divisa da gara, dopo che DigitalBits è stata inadempiente sia con il club nerazzurro sia con la Roma. Ora per la partita contro il Torino ultima di campionato e per la finalissima di Champions League contro il Manchester City l’Inter ha stretto l’accordo con Paramount+.

Infatti, nella trasferta di Torino e nella finale di Istanbul la scritta di Paramount sarà ben visibile nella parte anteriore delle magliette dell’Inter. Dal punto di vista economico i milioni incassati dalla collaborazione saranno 10, compresi i bonus. I contratti sono stati firmati nella mattinata di venerdì 2 giugno e così sarà coperto (in minima parte) il “buco” lasciato da DigitalBits che aveva lasciato senza sponsor anche la Roma dei Friedkin.