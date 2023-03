Formazioni ufficiali Sampdoria-Salernitana, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Salernitana, sfida valida per la venticinquesima giornata della Serie A 2022/2023. I blucerchiati, che non vincono da due mesi esatti, sono di fatto all’ultima chiamata per provare a riaprire, in qualche modo, il discorso salvezza. Discorso inverso per i granata, che, dopo la bella vittoria per 3-0 contro il Monza, inseguono un altro successo per prendere ancora più margine sulle posizioni caldissime della classifica. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 15:00 di domenica 5 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SAMPDORIA-SALERNITANA

SAMPDORIA: Audero; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Cuisance, Sabiri; Rodriguez.

SALERNITANA: Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Sambia, Coulibaly, Crnigoj, Bradaric; Candreva, Kastanos; Piatek.