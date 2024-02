Formazioni ufficiali Salernitana-Empoli, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Salernitana-Empoli, match valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A 2023/2024. Un match che definire importante è forse riduttivo. Lo è in particolar modo per i granata di Filippo Inzaghi, in questo momento distanti cinque punti dalla salvezza. La squadra campana ha assoluto bisogno di tornare alla vittoria contro una diretta concorrente per riaggianciare il treno. Davide Nicola si è presentato con buoni risultati a Empoli e punta a proseguire la striscia. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SALERNITANA: Ochoa, Pierozzi, Boateng, Pellegrino, Zanoli, Maggiore, Basic, Bradaric, Candreva, Kastanos, Dia

EMPOLI: Caprile, Bereszynski, Ismajli, Luperto, Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace, Zurkowski, Cambiaghi, Cerri