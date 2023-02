Formazioni ufficiali Pisa-Sudtirol, Serie B 2022/2023

Oggi andrà in scena la sfida tra Pisa e Sudtirol valida per la 23ª giornata di Serie B 2022/2023. Match tra due squadre che all’inizio del girone d’andata erano in fondo alla classifica e oggi si trovano rispettivamente in 8ª e 4ª posizione. Campionato sorprendente del Sudtirol che è a 5 punti dalla promozione diretta. Pisa che cerca dei punti per staccare le inseguitrici all’ultima posizione della zona playoff. Qui di seguito le scelte dei due allenatori.

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Esteves, Rus, Barba, Beruatto; Toure, De Vitis, Nagy; Morutan; Moreo, Gliozzi. Allenatore: D’Angelo.

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; De Col, Zaro, Masiello, Celli; Siega, Tait, Belardinelli, Casiraghi; Odogwu, Rover. Allenatore: Bisoli.