Formazioni ufficiali Monza-Verona, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Monza-Verona, match valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A 2023/2024. Quattro punti nelle ultime due gare per la squadra di Palladino, che si è allontanata dalla zona retrocessione ed è sempre più vicina ad una tranquilla salvezza. Più delicata la situazione degli scaligeri, attualmente terzultimi e alla ricerca di punti per risalire la china. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MONZA: Di Gregorio, Birindelli, Izzo, Pablo Marì, Zerbin, Carboni A., Bondo, Pessina, Colpani, Dany Mota, Colombo.

A disposizione: Sorrentino, Mazza, Donati, Caldirola, Gagliardini, Machin, Akpa Akpro, Djuric, Pereira, Bettella, Carboni V., Maldini, Kyriakopoulos

Allenatore: Raffaele Palladino

HELLAS VERONA: Montipò, Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal, Duda, Serdar, Lazovic, Folorunsho, Noslin, Świderski.

A disposizione: Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Henry, Mitrovic, Centonze, Vinagre, Dani Silva, Charlys, Coppola, Bonazzoli.

Allenatore: Marco Baroni