Formazioni ufficiali Milan-Salernitana, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Milan-Salernitana, sfida valida per la ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Galvanizzati dal passaggio del turno in Champions League, i rossoneri vogliono tornare a far bene anche in campionato e riscattare il ko di Firenze. Ospite a San Siro la Salernitana, rinata grazie alla cura Sousa e determinata a conquistare i punti necessari per la salvezza al più presto. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di lunedì 13 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-SALERNITANA

MILAN: Maignan, Kalulu, Thiaw, Tomori, Saelemaekers, Bennacer, Krunic, Theo Hernandez, Brahim Diaz, Leao, Giroud

SALERNITANA: Ochoa, Gyomber, Daniliuc, Pirola, Mazzocchi, Bohinen, Coulibaly, Bradaric, Kastanos, Candreva, Dia