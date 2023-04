Formazioni ufficiali Lecce-Napoli: Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Lecce-Napoli, match della ventinovesima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 19:00 di venerdì 7 aprile nella cornice del Via del Mare. Obiettivi diversi per le due squadre, ma Baroni e Spalletti cercano i tre punti per reagire. I prtenopei devono lasciarsi alle spalle il ko col Milan e avvicinarsi nel migliore dei modi alla Champions.

Le formazioni ufficiali

Lecce: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Maleh; Oudin, Ceesay, Di Francesco.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia.