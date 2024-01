Formazioni ufficiali Lecce-Juventus, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Lecce-Juventus, match valevole per la ventunesima giornata di Serie A 2023/2024. I bianconeri vogliono approfittare del rinvio della gara dell’Inter (impegnato in Supercoppa) per scavalcare i rivali in classifica e portarsi temporaneamente al comando. Non sarà però un gioco da ragazzi sbancare il Via del Mare, fortino della squadra di D’Aversa che farà di tutto per ottenere punti salvezza. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due allenatori.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LECCE: In attesa

JUVENTUS: In attesa