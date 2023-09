Formazioni ufficiali Lazio-Torino, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Lazio e Torino, sfida valida per la sesta giornata di Serie A 2023/2024. Diversi i dubbi di formazione per Maurizio Sarri, la cui squadra cerca il primo successo tra le mura amiche in questa stagione. Nessun infortunio importante, ma diversi acciaccati che dovranno essere valutati fino all’ultimo minuto prima di consegnare la distinta. Contro, un Torino che si presenta in forma e al meglio della condizione. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di mercoledì 27 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-TORINO

LAZIO: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

TORINO: Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata