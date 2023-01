Formazioni ufficiali Lazio-Fiorentina, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Lazio e Fiorentina, sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Maurizio Sarri recupera Ciro Immobile, che però dovrebbe partire dalla panchina. L’unico indisponibile biancoceleste è Radu. Dall’altra parte Vincenzo Italiano ha molti più dubbi di formazione, specialmente dalla trequarti in avanti. Assente il lungodegente Sottil e anche Castrovilli, che non è riuscito a recuperare dal suo ultimo fastidio fisico. Rientra invece Cabral tra i convocati. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:00 di domenica 29 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-FIORENTINA

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Bonaventura; Nico Gonzalez, Barak, Kouamé; Jovic