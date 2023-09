Formazioni ufficiali Frosinone-Fiorentina, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Frosinone-Fiorentina, sfida valida per la sesta giornata di Serie A 2023/2024. Al Benito Stirpe si affrontano due squadre in gran forma che hanno iniziato bene il campionato. I ciociari hanno stupito tutti, conquistando 8 punti in 5 turni e battendo avversarie come Atalanta e Sassuola. I ragazzi di Italiano invece hanno confermato i progressi delle stagioni precedenti e, in caso di vittoria, si porterebbero addirittura al terzo posto a pari merito con la Juventus. Chi avrà la meglio? Il fischio d’inizio è fissato alle 18:30 di giovedì 28 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI FROSINONE-FIORENTINA

FROSINONE: Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Cheddira, Baez.

FIORENTINA:Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Nzola.