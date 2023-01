Formazioni ufficiali Fiorentina-Sassuolo, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Sassuolo, sfida valida per la diciassettesima giornata di Serie A 2022/2023. Sfida che apre il fine settimana del campionato italiano, molto intrigante tra due squadre che giocano bene a calcio. Però da un lato c’è una Fiorentina in un buon momento, nonostante non sia riuscita a portare a casa i tre punti contro il Monza. Dall’altro il Sassuolo non vince dal 24 ottobre, vale a dire sei partite fa. Il fischio d’inizio è fissato alle 15:00 di sabato 7 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-SASSUOLO

Fiorentina: Terracciano, Biraghi, Igor, Milenkovic, Venuti, Bianco, Bonaventura, Duncan, Ikone, Cabral, Kouame

Sassuolo: Consigli, Toljan, Tressoldi, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Obiang, Traore, Berardi, Pinamonti, Laurentie